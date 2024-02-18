Büyükakın beyannamesini açıklıyor

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen beyanname sunumuna katılım yüksek oldu. Kocaeli’nin dirençli şehir olması için 5 yıllık süreçte yapılması gereken projelerin anlatılacağı beyanname açıklamasında Büyükakın, kentsel dönüşüm, ulaşım ve çevre üzerine kurulmuş bir beyanname ile Kocaeli kamuoyunun önüne çıkıyor.