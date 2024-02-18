Büyükakın beyannamesini açıklıyor

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen beyanname sunumuna katılım yüksek oldu. Kocaeli’nin dirençli şehir olması için 5 yıllık süreçte yapılması gereken projelerin anlatılacağı beyanname açıklamasında Büyükakın, kentsel dönüşüm, ulaşım ve çevre üzerine kurulmuş bir beyanname ile Kocaeli kamuoyunun önüne çıkıyor.
Kocaeli’nin Yüzyılı 100+ Projeyle Başlıyor https://t.co/YT5my8JBSK— Doç.Dr. Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) February 18, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.