İzmit’in darbe sonrası belediye başkanı yaşamını yitirdi

15. Kolordu Kurmay Başkanlığı görevini yapan, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 1982 ile 1984 yılları arasında İzmit Belediye Başkanı olan Emekli Kurmay Albay Cemal Uzunkol yaşamını yitirdi. Tüzün Uzunkol’un eşi Emekli Kurmay Albay Cemal Uzunkol’un cenazesi 19 Şubat günü İzmit Fevziye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İstanbul’da toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.