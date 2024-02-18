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18 Şub 2024 - 12:22- Spor G:

Teknik Direktör için dört aday

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Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kocaelispor’da yeni teknik direktör adaylarının ismi gündeme düştü

Gökhan Beşiktaş
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GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Kocaelispor’da yolların ayrıldığı Ertuğrul Sağlam’ın yerine düşünülen isimler belli olmaya başladı. Yeşil siyahlılarda yönetimin ilk hedefi  Recep Uçar olacak. Kayserispor ile yollarını ayıran teknik adamın yakın çevresine Kocaelispor’u çok istediği ancak yeni bir görevi bıraktığı için bir süre dinlenmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Mustafa Gürsel ve Taner Taşkın da Kocaelispor yönetiminin listesinde tuttuğu diğer isimler.

BAYRAM BEKTAŞ İDDİASI VAR

Kocaelispor yönetiminin listesinde yer alan bir diğer ismin ise Taner Taşkın olduğu iddia edildi. Taner Taşkın bu sezon Sakaryaspor ve Bandırmaspor takımlarında çalıştı. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın da Kocaelispor yönetimine haber gönderdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetim kurulu önümüzdeki hafta içerisinde yeni teknik direktör konusunu netleştirecek ve takımı bir isme emanet edecek.

Teknik Direktör için dört aday

OSMAN ÖZKÖYLÜ

Teknik Direktör için dört aday

RECEP UÇAR

Teknik Direktör için dört aday

MUSTAFA GÜRSEL

Teknik Direktör için dört aday

BAYRAM BEKTAŞ

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18 Şub 2024 - 12:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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