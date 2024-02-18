Teknik Direktör için dört aday

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Kocaelispor’da yolların ayrıldığı Ertuğrul Sağlam’ın yerine düşünülen isimler belli olmaya başladı. Yeşil siyahlılarda yönetimin ilk hedefi Recep Uçar olacak. Kayserispor ile yollarını ayıran teknik adamın yakın çevresine Kocaelispor’u çok istediği ancak yeni bir görevi bıraktığı için bir süre dinlenmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Mustafa Gürsel ve Taner Taşkın da Kocaelispor yönetiminin listesinde tuttuğu diğer isimler.
BAYRAM BEKTAŞ İDDİASI VAR
Kocaelispor yönetiminin listesinde yer alan bir diğer ismin ise Taner Taşkın olduğu iddia edildi. Taner Taşkın bu sezon Sakaryaspor ve Bandırmaspor takımlarında çalıştı. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın da Kocaelispor yönetimine haber gönderdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetim kurulu önümüzdeki hafta içerisinde yeni teknik direktör konusunu netleştirecek ve takımı bir isme emanet edecek.
OSMAN ÖZKÖYLÜ
RECEP UÇAR
MUSTAFA GÜRSEL
BAYRAM BEKTAŞ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.