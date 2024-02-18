Teknik Direktör için dört aday

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Kocaelispor’da yolların ayrıldığı Ertuğrul Sağlam’ın yerine düşünülen isimler belli olmaya başladı. Yeşil siyahlılarda yönetimin ilk hedefi Recep Uçar olacak. Kayserispor ile yollarını ayıran teknik adamın yakın çevresine Kocaelispor’u çok istediği ancak yeni bir görevi bıraktığı için bir süre dinlenmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Mustafa Gürsel ve Taner Taşkın da Kocaelispor yönetiminin listesinde tuttuğu diğer isimler.

BAYRAM BEKTAŞ İDDİASI VAR

Kocaelispor yönetiminin listesinde yer alan bir diğer ismin ise Taner Taşkın olduğu iddia edildi. Taner Taşkın bu sezon Sakaryaspor ve Bandırmaspor takımlarında çalıştı. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın da Kocaelispor yönetimine haber gönderdiği gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetim kurulu önümüzdeki hafta içerisinde yeni teknik direktör konusunu netleştirecek ve takımı bir isme emanet edecek.

OSMAN ÖZKÖYLÜ

RECEP UÇAR

MUSTAFA GÜRSEL

BAYRAM BEKTAŞ