Hürriyet duyurdu: Fevziye Camii tuvaletleri ücretsiz oluyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fevziye Camii tuvaletlerinin ihalesi dolduktan sonra ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini SMS ile vatandaşlara duyurdu. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Geçmiş dönemde ihale ile işletilen Yenicuma parkındaki tuvaletlerimizin ihalesi bitince yeniden ihaleye çıkmadık ve baştan sona yenileyerek ücretsiz şekilde hizmete sunduk. Bakım-temizliğini de kendi personelimizle yapmaktayız. Fevziye Cami tuvaletleri de geçmişte uzun süreli ihaleye verildiğinden ihale süresi dolduğunda yeniden özel sektöre ihale etmeyeceğiz ve İzmit Belediyesi olarak ücretsiz şekilde hizmetinize sunacağız. Bu konuda çok fazla soru geldiğinden bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.”
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.