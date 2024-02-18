‘Lojistik Köy’denizi doldurmaktan, Kocaeli’yi kamyonlardan kurtaracak

5 YILLIK HEDEFLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 tarihleri arasında Kocaeli’ye yapacağı hizmetlerin beyannamesini açıkladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen beyanname sunumuna katılım yüksek oldu. Kocaeli’nin dirençli şehir olması için 5 yıllık süreçte yapılması gereken projelerin anlatıldığı beyanname açıklamasında Büyükakın, kentsel dönüşüm, ulaşım ve çevre üzerine kurulmuş bir beyanname ile Kocaeli kamuoyunun önüne çıktı.

ESKİLER VE YENİLER BİR ARADA

Beyanname açıklamasına AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, odalar, esnaf odaları, meslek örgütleri, toplu taşıma kooperatifleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. AK Parti’nin eski isimlerinin, küskünlerinin tamamının yer aldığı sunum aynı zamanda AK Parti’nin bu seçimleri ne kadar önemsediğini de ortaya koydu.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

100 artı proje ile ikinci dönemine hazırlıklarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapacakları projelerin sadece özetini anlatacaklarını belirtti. Proaktif bir yaklaşım ile projeleri hazırladıklarını belirten Büyükakın, “Çocuğundan kadına, yaşlısından gencine, engellisinden dezavantajlısına kadar bütüncül bir bakış açısı ortaya koyduk. Özetle Türkiye 100 yılının şehirlerini inşa ve ihya etme çabası var. 100 artı proje 100 projeyi değil sürekliliği ifade ediyor. Bir vaatten ziyade yapılmaya devam eden çalışmaları da anlatacağız. Burada vaatten çok projeleri anlatacağız.

“İNCİK BONCUK İŞLER YOK”

Bir şey olmadan önce önlem alma yaklaşımını ortaya koyduk. Bu sunumda incik boncuk işler yok. Beyannamede orta ve uzun vadede kenttin geleceğini etkileyen projeler var. Kocaeli Lojistik bu kent için çok önemli. Limanları hatlarla demiryoluna bağlamak gerekiyor ve bunun için lojistik alan lazım. Bu çalışmaları 2014 yılında başladık. Burada lojistik çalıştayı yapıldı. Kentin kuzeyinde yüksek hızlı tren hattı planlanıyor. Bu hat planlandığında mevcut hat başka bir şey dönüşebilir. Adına Körfez Ray dediğimiz bir hat olacak. Bu zaten hazır.

DİLOVASI’NDA OLACAK

Limanların elleçleme kapasitesi artırılması gerekiyor. Limanların demiryolu bağlantılarını artırmamız gerekiyor. Denize dolgu yapmayı engelleyerek elleçlemeyi artırma imkanımız doğar. 800 hektar büyüklüğünde bir lojistik kent kurulması gerektiğini gördük. Bu hem denizi doldurmaktan ve Kocaeli’yi kamyonlardan kurtaracak. Dilovası’ndan yapılacak lojistik köyde serbest bölge, teknoloji geliştirme alanları, depo, antrepo ve tır parkları olan bir alan olacak. Bu çalışma ortak vizyon olmalı. Önümüzdeki süreçte yapılması için büyük gayretimiz olacak” dedi.