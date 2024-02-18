Adliye Köprüsü’nün yanına köprü, Başiskele’ye yeni kavşak

RAYLI SİSTEMİ GELİŞTİRECEĞİZ

31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 tarihleri arasında Kocaeli’ye yapacağı hizmetlerin beyannamesini açıklayan Tahir Büyükakın, raylı sistemlerle ilgili, “Körfez metro hattı yatırım programına alındı ve proje çalışmaları başladı. Körfez’den Kartepe’ye yapılacak olan metro hattı bu dönem başlayacak. Stadyum yolu tramvay hattı projesi de ihale yapıldı, yer teslim edildi. 30 bin yolcu taşıyacak bir tramvay hattının yapımına başladı. Mevcut tramvay yolunun duraklarının büyütülmesi için çalışma yapıldı. Mevcut araçlar birbirine bağlanacak ve günde bir tramvayın 600 yolcu taşımasını sağlayacağız. 15 yeni tramvay da alınacak.” dedi.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI BAŞLAYACAK

İzmit Adliye Köprüsü’nün yanına yeni bir köprü daha yapılacağını belirten Büyükakın, “İzmit-Yalova yolunun uygulama projeleri yapılıyor. Bu kentin güney yakası için hayati bir proje. D-100 kent geçişi projesi yapıldı. Var olan Adliye Köprüsünün yanına bir köprü daha ilave edilecek. Merkez Bankası’nın yanındaki alt geçidinin de standartlarını yükselterek kendi içinde bir geçiş yapacağız. Projesi var başlayacağız. Başiskele Giriş Kavşağı ile ilgili askeriyedeki izin gelir gelmez ihale edip başlayacağız.” diye konuştu.