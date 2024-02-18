Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Şub 2024 - 12:51- Siyaset G:

Adliye Köprüsü’nün yanına köprü, Başiskele’ye yeni kavşak

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Adliye Köprüsü’nün yanına yeni köprü daha yapılacağını, Merkez Bankası’nın yanındaki alt geçidin standartlarının yükseltileceğini, Başiskele giriş kavşağının ile ilgili askeriyeden izinler gelir gelmez ihalesini yapacaklarını açıkladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Adliye Köprüsü’nün yanına köprü, Başiskele’ye yeni kavşak
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

RAYLI SİSTEMİ GELİŞTİRECEĞİZ

31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 tarihleri arasında Kocaeli’ye yapacağı hizmetlerin beyannamesini açıklayan Tahir Büyükakın, raylı sistemlerle ilgili, “Körfez metro hattı yatırım programına alındı ve proje çalışmaları başladı. Körfez’den Kartepe’ye yapılacak olan metro hattı bu dönem başlayacak. Stadyum yolu tramvay hattı projesi de ihale yapıldı, yer teslim edildi. 30 bin yolcu taşıyacak bir tramvay hattının yapımına başladı. Mevcut tramvay yolunun duraklarının büyütülmesi için çalışma yapıldı. Mevcut araçlar birbirine bağlanacak ve günde bir tramvayın 600 yolcu taşımasını sağlayacağız. 15 yeni tramvay da alınacak.” dedi.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI BAŞLAYACAK

İzmit Adliye Köprüsü’nün yanına yeni bir köprü daha yapılacağını belirten Büyükakın, “İzmit-Yalova yolunun uygulama projeleri yapılıyor. Bu kentin güney yakası için hayati bir proje. D-100 kent geçişi projesi yapıldı. Var olan Adliye Köprüsünün yanına bir köprü daha ilave edilecek. Merkez Bankası’nın yanındaki alt geçidinin de standartlarını yükselterek kendi içinde bir geçiş yapacağız. Projesi var başlayacağız. Başiskele Giriş Kavşağı ile ilgili askeriyedeki izin gelir gelmez ihale edip başlayacağız.” diye konuştu.

# VAR, çalışma, Merkez Bankası, yeni, Kocaeli, İzmit, tahir büyükakın, Başiskele

18 Şub 2024 - 12:51 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Adalet Bakanı Tunç: Nerede altılı masa? mask
Adalet Bakanı Tunç: Nerede altılı masa?
AK Parti Gebze’de sokak sokak çalışıyor mask
AK Parti Gebze’de sokak sokak çalışıyor
DSP'nin son başkan adayı belli oldu mask
DSP'nin son başkan adayı belli oldu
Kocaman: Genç Akademi 3 geliyor mask
Kocaman: Genç Akademi 3 geliyor
Sertif Gökçe: Meclis üyeleri Salı günü açıklanacak mask
Sertif Gökçe: Meclis üyeleri Salı günü açıklanacak
AK Parti tüm kadrolarıyla sahada mask
AK Parti tüm kadrolarıyla sahada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL