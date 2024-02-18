TEM Otoyolu İzmit Gişeleri kaldırılıyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 tarihleri arasında Kocaeli’ye yapacağı hizmetlerin beyannamesini açıklayan Tahir Büyükakın, ‘D-100 Koridor Revizyon Projesi’ne değindi. Büyükakın, “D-100 Koridor Revizyon Projesinde eski cezaevinin orada bir kavşak yapılacak. Kuruçeşme’den çıkış için TEM Otoyolunun gişelerini kaldırıp oradaki akışı rahatlatacağız. Kuruçeşme’den çıkıp Derince’ye gitmek için yan yollardan İzmit’e, İzmit’ten Kuruçeşme’ye geçişleri rahatlatacağız.

1,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BEDELİ VAR

Ayrı zamanda Şirintepe bölgesinde oturanların bir kolla D-100 bağlanmaları sağlanacak. Bunu Ulaştırma Bakanlığı ile yapmak gerekiyor. Çünkü 1,5 milyar liralık bir yatırım bedeli var.

GÖLCÜK KENT GEÇİŞİNİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Gölcük Kent geçişini kentsel dönüşüm ile birlikte yapacağız. Projesi hazır. Körfez Limanlar Kavşağı tüm limanların trafiğini Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlayacağız. 6 köprülü kavşak, 6 dere köprüsü ve 2 tünelden oluşacak.