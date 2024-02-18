Gebze bölgesine büyük ulaşım projeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze, Darıca ve Çayırova’da ulaşım ile ilgili projeler hakkında açıklamada bulundu. Büyükakın, “Gebze-Darıca-Tuzla Sahil Yolu projesi 21 kilometrelik bir yol. Bir köprülü kavşak, 5 köprü, 30 hemzemin kavşaktan oluşacak. Çayırova Otoyol Bağlantı Projesi yapılacak. Çayırova’ya girmeyi kolaylaştıracağız.

İNANILMAZ BİR PROJE



Kuzey Marmara otoyolunu TEM ve Gebze’ye bağlayan bağlantı yolu projesinin sadece kamulaştırması en az 3 milyar lira. Biz geçtiğimiz dönem inanılmaz emek verdik. Zinnur Büyükgöz ile inanılmaz bir emek vererek imar uygulamaları yapıldı. Kamulaştırmaya ihtiyaç kalmadı. 4 köprülü kavşak, 24 köprü, 13 hemzemin kavşak, 40 kilometre yol olacak. İnanılmaz bir proje. Ulaştırma Bakanlığı’na arz ettik. Bu Kocaeli’nin işi bir iktidarın ya da siyasi partinin değil.” dedi.