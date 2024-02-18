Gebze bölgesine büyük ulaşım projeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze, Darıca ve Çayırova’da ulaşım ile ilgili projeler hakkında açıklamada bulundu. Büyükakın, “Gebze-Darıca-Tuzla Sahil Yolu projesi 21 kilometrelik bir yol. Bir köprülü kavşak, 5 köprü, 30 hemzemin kavşaktan oluşacak. Çayırova Otoyol Bağlantı Projesi yapılacak. Çayırova’ya girmeyi kolaylaştıracağız.
İNANILMAZ BİR PROJE
Kuzey Marmara otoyolunu TEM ve Gebze’ye bağlayan bağlantı yolu projesinin sadece kamulaştırması en az 3 milyar lira. Biz geçtiğimiz dönem inanılmaz emek verdik. Zinnur Büyükgöz ile inanılmaz bir emek vererek imar uygulamaları yapıldı. Kamulaştırmaya ihtiyaç kalmadı. 4 köprülü kavşak, 24 köprü, 13 hemzemin kavşak, 40 kilometre yol olacak. İnanılmaz bir proje. Ulaştırma Bakanlığı’na arz ettik. Bu Kocaeli’nin işi bir iktidarın ya da siyasi partinin değil.” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.