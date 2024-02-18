Büyükakın’dan Darıca’ya teleferik müjdesi

Tahir Büyükakın 31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor. Büyükakın, seçim beyannamesinde Darıca Millet Bahçesi’ne ulaşım sıkıntısını Farabi Devlet Hastanesi metro hattından denize teleferik yaparak çözeceklerini açıkladı.
DARICA’DA 10 BİN YOLCU KAPASİTELİ TELEFERİK
Kartepe teleferik projesi dışında batı yakasına da bir teleferik hattı yapacaklarının müjdesini veren Büyükakın, “Batı yakasına da bir teleferik yapacağız. Darıca Millet Bahçesi’ne erişim ile ilgili sıkıntı oluyor. Bölgenin trafiği giderek artıyor. Farabi Devlet hastanesinin oradaki metro hattından denize bir teleferik yapacağız. 10 bin yolcu kapasiteli 2 istasyonu olan bir hat olacak” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çukurbağlı - Önce izmitin trafiğini çözün.
Nedir bu keşmekeş.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.