Büyükakın’dan Darıca’ya teleferik müjdesi

Tahir Büyükakın 31 Mart yerel seçimleri öncesi 2024-2029 beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor. Büyükakın, seçim beyannamesinde Darıca Millet Bahçesi’ne ulaşım sıkıntısını Farabi Devlet Hastanesi metro hattından denize teleferik yaparak çözeceklerini açıkladı.

DARICA’DA 10 BİN YOLCU KAPASİTELİ TELEFERİK

Kartepe teleferik projesi dışında batı yakasına da bir teleferik hattı yapacaklarının müjdesini veren Büyükakın, “Batı yakasına da bir teleferik yapacağız. Darıca Millet Bahçesi’ne erişim ile ilgili sıkıntı oluyor. Bölgenin trafiği giderek artıyor. Farabi Devlet hastanesinin oradaki metro hattından denize bir teleferik yapacağız. 10 bin yolcu kapasiteli 2 istasyonu olan bir hat olacak” dedi.