Kocaeli’nin yeni yaşam alanı ‘Körfezya’

KÖRFEZ YAŞAM ALANI YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıkımı gerçekleşen İnterteks fuar alanı, Vinsan’ın bulunduğu alanlar, devam eden millet bahçeleri ve fuar alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Büyükakın, “ İzmit Millet Bahçesinden Vinsan dahil bir kamusal yaşam alanı olarak kurguladık. Körfezya (Körfez Yaşam Alanı) projesi içinde yer alan İzmit Millet Bahçesi şu anda devam ediyor. Akvaryum’un kaba inşaatı bitti. İnterteks alanı Kocaeli Sosyal Yaşam alanı olarak planlanacak. Sivil Toplum kampüsü yer alacak. Geçirgen yapılar olacak. İnsanların genç ve yaşlısı ile birlikte zaman geçireceği alan olacak.

FUAR ALANI ETAP ETAP YAPILACAK

Uluslararası Kocaeli Fuar alanı Kartepe Cengiz Topel havaalanının yanında olacak. Bunun uygulama projesi bitmek üzere. Kısım kısım ihale edilecek. SEKA Kültür Havzası etap etap yapılmaya devam edecek. Mimarlık Fakültesi ikinci kağıt fabrikasına taşınacak. Gençlik kütüphanesi yapılacak. Transfer merkezini taşıyacağız. SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi de tamamlanmak üzere. SEKA bölgesinde bir kent müzesi oluşturacağız. Hünkar Çayırına devam edeceğiz. Karamürsel Alp Denizcilik müzesini yapacağız.” dedi.