Kocaeli’nin yeni yaşam alanı ‘Körfezya’

KÖRFEZ YAŞAM ALANI YAPILACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıkımı gerçekleşen İnterteks fuar alanı, Vinsan’ın bulunduğu alanlar, devam eden millet bahçeleri ve fuar alanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Büyükakın, “ İzmit Millet Bahçesinden Vinsan dahil bir kamusal yaşam alanı olarak kurguladık. Körfezya (Körfez Yaşam Alanı) projesi içinde yer alan İzmit Millet Bahçesi şu anda devam ediyor. Akvaryum’un kaba inşaatı bitti. İnterteks alanı Kocaeli Sosyal Yaşam alanı olarak planlanacak. Sivil Toplum kampüsü yer alacak. Geçirgen yapılar olacak. İnsanların genç ve yaşlısı ile birlikte zaman geçireceği alan olacak.
FUAR ALANI ETAP ETAP YAPILACAK
Uluslararası Kocaeli Fuar alanı Kartepe Cengiz Topel havaalanının yanında olacak. Bunun uygulama projesi bitmek üzere. Kısım kısım ihale edilecek. SEKA Kültür Havzası etap etap yapılmaya devam edecek. Mimarlık Fakültesi ikinci kağıt fabrikasına taşınacak. Gençlik kütüphanesi yapılacak. Transfer merkezini taşıyacağız. SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi de tamamlanmak üzere. SEKA bölgesinde bir kent müzesi oluşturacağız. Hünkar Çayırına devam edeceğiz. Karamürsel Alp Denizcilik müzesini yapacağız.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Krfz_shark - Vizyon proje bekliyoruz , hava ray, mia projesi, oto sanayi Gölcük kavşağı arasına kordon ve restaruant,cafe vb. Körfez adası( ada içinde cafe vb alanlar, Türkiye’nin en büyük bayrağı) vs vs bunlar sehri kültürel olarak geliştirecektir, mannesman boru fabrikası içine gotik kubbe şeklinde üstü cam kütüphane 24 saat açık olcak, Sidney de ki gibi mimari açıdan emsali olmayan opera tiyatro merkezi, Türkiye’nin en büyük akvryumu gibi bunları bekliyoruz...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.