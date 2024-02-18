Sırrıpaşa FK kümede kaldı

DOĞANTEPE İLE KARŞILAŞTI
Ligin son haftası öncesinde 28 puanlı Güneşspor maçlarını tamamladı, haftayı bay geçti. Yeşil-Siyahlı ekip, diğer maçların sonucunu bekleyecekti. 27 puanla düşme hattında bulunan Sırrıpaşa FK, son maçında deplasmanda Doğantepespor ile karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, 35 puanla rahat konumda bulan rakibini yenmesi halinde kümede kalacaktı. Doğantepe Stadı’nda oynanan maçta 44.dakikada Sırrıpaşa FK, Baran Uğurel’in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında 46.dakikada Emre Gülçebi penaltıdan farkı ikiye çıkardı. M.Akif Yılmaz, Emre Gülçebi ve Cenk Şeker’in golleriyle karşılaşmayı 5-0 kazanan Derince temsilcisi, zor günler yaşadığı ligde son maçta da olsa ligde kalmayı başardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.