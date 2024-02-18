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Kandıra oynamadan kazandı

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Süper Amatör Lig A Grubu’nda son haftalarda galip gelemeyen, düşecek takımlar arasında gösterilen kandıra GB, son hafta da bu tehlikeyi yakından hissediyordu. Son hafta evinde Suadiyespor’u konuk etmesi gereken Yeşil-Beyazlı ekip, rakibi sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen galip geldi.

Kandıra oynamadan kazandı mask
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SUADİYE SAHAYA ÇIKMADI

Süper Lig A Grubu’nda son haftaya 26 puanla giren Kandıra GB, düşme hattında bulunuyordu. Yeşil-Beyazlı ekip, son maçında evinde Suadiyespor’u konuk edecekti. Play-Off yarışından koptuktan sonra bir çok oyuncusu bırakan Suadiyespor, son maçlarda sahaya 11 kişi çıkıyordu. Yeşil-Beyazlı ekip, bu kez Kandıra GB maçı öncesinde Tertip Komitesi’ne dilekçe verip, son maça çıkmama kararı aldı. Maçı oynamadan 3-0 hükmen kazanan Kandıra GB, Sırrıpaşa FK’dan sonra ligde kaldı.

18 Şub 2024 - 13:37 Kocaeli- Spor --- Okunma

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