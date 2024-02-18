Kandıra oynamadan kazandı

SUADİYE SAHAYA ÇIKMADI
Süper Lig A Grubu’nda son haftaya 26 puanla giren Kandıra GB, düşme hattında bulunuyordu. Yeşil-Beyazlı ekip, son maçında evinde Suadiyespor’u konuk edecekti. Play-Off yarışından koptuktan sonra bir çok oyuncusu bırakan Suadiyespor, son maçlarda sahaya 11 kişi çıkıyordu. Yeşil-Beyazlı ekip, bu kez Kandıra GB maçı öncesinde Tertip Komitesi’ne dilekçe verip, son maça çıkmama kararı aldı. Maçı oynamadan 3-0 hükmen kazanan Kandıra GB, Sırrıpaşa FK’dan sonra ligde kaldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.