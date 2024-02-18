KANDIRA HÜKMEN, SIRRIPAŞA 5-0 GALİP
İki takımdan birinin bile puan kaybetmesi halinde ligde kalacak olan Güneşspor’un beklentileri boşa çıktı. Kandıra GB, rakibi Suadiyespor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen kazandı. Sırrıpaşa FK ise deplasmanda Doğantepespor’u 5-0 mağlup etti. Bu iki sonuç Güneşspor’un küme düşmesine neden oldu. Bu sezon Kandıra GB ve Bağdatspor maçlarını 3-0 hükmen kaybeden, 3 puanı da silinen Güneşspor, kendisini bir anda düşme potasında buldu. Yeşil-Siyahlı ekip, ligde son üç maçını kazanmasına rağmen küme düşme üzüntüsünü yaşadı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.