KANDIRA HÜKMEN, SIRRIPAŞA 5-0 GALİP

İki takımdan birinin bile puan kaybetmesi halinde ligde kalacak olan Güneşspor’un beklentileri boşa çıktı. Kandıra GB, rakibi Suadiyespor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen kazandı. Sırrıpaşa FK ise deplasmanda Doğantepespor’u 5-0 mağlup etti. Bu iki sonuç Güneşspor’un küme düşmesine neden oldu. Bu sezon Kandıra GB ve Bağdatspor maçlarını 3-0 hükmen kaybeden, 3 puanı da silinen Güneşspor, kendisini bir anda düşme potasında buldu. Yeşil-Siyahlı ekip, ligde son üç maçını kazanmasına rağmen küme düşme üzüntüsünü yaşadı.