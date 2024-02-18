Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Süper Lig’de bunu da gördük

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig A Grubu’nda son hafta çok büyük bir fiyasko yaşanıyor. Ligde 6 maçtan sadece biri oynandı, diğer 5 maçta rakipler sahaya çıkmadı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Süper Lig’de bunu da gördük mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İLK KEZ OLUYOR

Yerelde en üst lig olan Süper Amatör Lig’de son hafta 5 takımın maça çıkmaması şimdiye kadar pek görülmüş bir durum değildi. Bu takımlar arasında İhsaniyespor, ligin ikinci yarısının hemen başında hakemlere tepkiden dolayı ligden çekilmişti. Son maçlarına çıkmayan Eşmespor, Suadiyespor, Dilovası Belediyespor ve Menderes Gençlikspor’un durumu farklı. Bu takımların keyfi olarak lige katılmamaları yadırgandı. Özelikle alacağı sonuç üç takımı ilgilendiren Suadiyespor’un Kandıra GB maçına çıkmaması ise çok büyük tepki gördü.

 

 

 

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

24

22

1

1

82

16

67

2- Körfez G.B

24

17

3

4

42

18

54

3-Beylikbağıspor

24

17

2

5

67

26

53

 4-Suadiyespor

24

11

2

11

44

39

35

5-Doğantepespor

24

10

5

9

40

49

35

6- Menderes Gençlik

24

10

3

11

36

32

33

7-Harb İş Spor

24

10

3

11

40

42

33

 8-Sırrıpaşa FK

24

9

3

12

39

42

30

9-Eşmespor

24

9

3

12

35

40

30

10-Kandıra G.B

24

9

2

13

22

48

29

11-Güneşspor

24

9

4

11

37

34

28

12-Dilovası Belediye

24

4

2

18

21

66

14

13-İhsaniyespor

24

1

1

22

6

60

1

 

TOPLU SONUÇLAR

Körfez GB: 3 Eşmespor: 0 (H)

Menderes Gençlik: 0 Bağdatspor: 3 (H)

İhsaniyespor: 0 Beylikbağıspor: 3 (H)

Kandıra GB: 3 Suadiyespor: 0 (H)

Doğantepespor: 0 Sırrıpaşa FK: 5

Harb-İşspor: 3 Dilovası Belediye: 0 (H)

# Körfez, hafta

18 Şub 2024 - 13:38 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kağıtspor’a hayat öpücüğü mask
Kağıtspor’a hayat öpücüğü
Karamürselbey’in lidere gücü yetmedi mask
Karamürselbey’in lidere gücü yetmedi
Güneşsporlu minikler şampiyon mask
Güneşsporlu minikler şampiyon
D.Birlik 4’de 4 yaptı mask
D.Birlik 4’de 4 yaptı
Acısuspor’dan mucize galibiyet mask
Acısuspor’dan mucize galibiyet
Kullar ve Nusretiye baş başa mask
Kullar ve Nusretiye baş başa

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL