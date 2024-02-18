Süper Lig’de bunu da gördük

İLK KEZ OLUYOR

Yerelde en üst lig olan Süper Amatör Lig’de son hafta 5 takımın maça çıkmaması şimdiye kadar pek görülmüş bir durum değildi. Bu takımlar arasında İhsaniyespor, ligin ikinci yarısının hemen başında hakemlere tepkiden dolayı ligden çekilmişti. Son maçlarına çıkmayan Eşmespor, Suadiyespor, Dilovası Belediyespor ve Menderes Gençlikspor’un durumu farklı. Bu takımların keyfi olarak lige katılmamaları yadırgandı. Özelikle alacağı sonuç üç takımı ilgilendiren Suadiyespor’un Kandıra GB maçına çıkmaması ise çok büyük tepki gördü.

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 24 22 1 1 82 16 67 2- Körfez G.B 24 17 3 4 42 18 54 3-Beylikbağıspor 24 17 2 5 67 26 53 4-Suadiyespor 24 11 2 11 44 39 35 5-Doğantepespor 24 10 5 9 40 49 35 6- Menderes Gençlik 24 10 3 11 36 32 33 7-Harb İş Spor 24 10 3 11 40 42 33 8-Sırrıpaşa FK 24 9 3 12 39 42 30 9-Eşmespor 24 9 3 12 35 40 30 10-Kandıra G.B 24 9 2 13 22 48 29 11-Güneşspor 24 9 4 11 37 34 28 12-Dilovası Belediye 24 4 2 18 21 66 14 13-İhsaniyespor 24 1 1 22 6 60 1

TOPLU SONUÇLAR

Körfez GB: 3 Eşmespor: 0 (H)

Menderes Gençlik: 0 Bağdatspor: 3 (H)

İhsaniyespor: 0 Beylikbağıspor: 3 (H)

Kandıra GB: 3 Suadiyespor: 0 (H)

Doğantepespor: 0 Sırrıpaşa FK: 5

Harb-İşspor: 3 Dilovası Belediye: 0 (H)