Süper Lig’de bunu da gördük

İLK KEZ OLUYOR
Yerelde en üst lig olan Süper Amatör Lig’de son hafta 5 takımın maça çıkmaması şimdiye kadar pek görülmüş bir durum değildi. Bu takımlar arasında İhsaniyespor, ligin ikinci yarısının hemen başında hakemlere tepkiden dolayı ligden çekilmişti. Son maçlarına çıkmayan Eşmespor, Suadiyespor, Dilovası Belediyespor ve Menderes Gençlikspor’un durumu farklı. Bu takımların keyfi olarak lige katılmamaları yadırgandı. Özelikle alacağı sonuç üç takımı ilgilendiren Suadiyespor’un Kandıra GB maçına çıkmaması ise çok büyük tepki gördü.
SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Körfez GB: 3 Eşmespor: 0 (H)
Menderes Gençlik: 0 Bağdatspor: 3 (H)
İhsaniyespor: 0 Beylikbağıspor: 3 (H)
Kandıra GB: 3 Suadiyespor: 0 (H)
Doğantepespor: 0 Sırrıpaşa FK: 5
Harb-İşspor: 3 Dilovası Belediye: 0 (H)
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.