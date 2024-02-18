Kullar ve Nusretiye baş başa

KULLARSPOR, SARIMEŞE’Yİ YENDİ
Geçen yıl 1.Küme’den düşen Kullarspor, bu sezon yine altyapısından yetişen genç oyuncularla 2.Küme’de mücadele ediyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk üç haftayı kayıpsız geçtikten sonra çıktığı dördüncü maçında Başiskele Stadı’nda Sarımeşespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını Mehmet Can Fazlıoğlu (2) ve Ahmet Sait’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda konuk Sarımeşespor farkı ikiye indirse de, Kullarspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
NUSRETİYESPOR ÇOK FORMDA
Daha önceki yıllarda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Nusretiyespor, yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Bu sezon 2.Küme’den yeniden başlayan Yeşil-Beyazlı ekip, D Grubu’nda zirve yarışı yapıyor. Nusretiyespor, ilk üç maçını kazandığı ligde cumartesi günü Derbent Stadı’nda Uzuntarlaspor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, 6 puanı bulunan rakibini 2-0 yendi, puanı 12’ye çıkardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.