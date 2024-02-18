Kullar ve Nusretiye baş başa

KULLARSPOR, SARIMEŞE’Yİ YENDİ

Geçen yıl 1.Küme’den düşen Kullarspor, bu sezon yine altyapısından yetişen genç oyuncularla 2.Küme’de mücadele ediyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk üç haftayı kayıpsız geçtikten sonra çıktığı dördüncü maçında Başiskele Stadı’nda Sarımeşespor’u konuk etti. Maçın ilk yarısını Mehmet Can Fazlıoğlu (2) ve Ahmet Sait’in attığı gollerle 3-0 önde bitirdi. İkinci yarıda konuk Sarımeşespor farkı ikiye indirse de, Kullarspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

NUSRETİYESPOR ÇOK FORMDA

Daha önceki yıllarda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Nusretiyespor, yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Bu sezon 2.Küme’den yeniden başlayan Yeşil-Beyazlı ekip, D Grubu’nda zirve yarışı yapıyor. Nusretiyespor, ilk üç maçını kazandığı ligde cumartesi günü Derbent Stadı’nda Uzuntarlaspor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, 6 puanı bulunan rakibini 2-0 yendi, puanı 12’ye çıkardı.