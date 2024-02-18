Acısuspor’dan mucize galibiyet

7 DAKİKALIK UZATMADA 3 GOL BULDU

Bu sezon kendi beldesinin gençleriyle lige katılan Derbentspor ile Acısuspor, ilk üç maçtan mağlup ayrılmışlardı. Bu iki takım önceki gün kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı. Genç oyuncularla sahaya çıkan Derbentspor, Ergün Kömürcü ve Alperen Meriç’in attığı gollerle 90.dakikaya 2-1 önde girdi. Acısuspor, 90’da 2-2’lik eşitliği sağladı. Maçın hakemi 7 dakika uzatma gösterdiği karşılaşmada 2 gol daha buldu, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Acısuspor’un gollerini Tolga (3) ve Yılmaz attı. Acısuspor 80.dakikada gördüğü kırmızı kartla da maçı 10 kişi tamamladı.

2.KÜME D GRUBU PUAN DURUM

Takim Adi O G B M A Y P 1-Kullarspor 4 4 0 0 15 6 12 2-Nusretiyespor 4 4 0 0 11 5 12 3-Vezirçiftliğispor 4 2 1 1 15 7 7 4- Başiskele Birlikspor 4 2 1 1 13 5 7 5-Uzuntarlaspor 4 2 0 2 12 6 6 6-Acısuspor 4 1 0 3 6 11 3 7-Sarımeşespor 4 0 0 4 5 16 0 8-Derbentspor 4 0 0 4 4 25 0

TOPLU SONUÇLAR

Nusretiyespor: 2 Uzuntarla: 0

Başiskele Birlik: 2 Vezirçiftliği: 2

Kullarspor: 3 Sarımeşespor: 1

Derbentspor: 2 Acısuspor: 4