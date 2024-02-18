D.Birlik 4’de 4 yaptı

KİRAZLIYALI İLK GALİBİYETİNİ ALDI ERENLER-ATILIM MAÇI BERABERE

2.Küme C Grubu’nda 4. hafta maçları oynanıyor. İlk üç maçında 1 puan alabilen Kirazlıyalıspor, cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Kocaeli Emekspor’u 3-0 mağlup etti. Cuma akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta da İzmit Erenler ile Körfez Atılımspor karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının hemen başında deplasman takımı Atılımspor 1-0 öne geçti. Bu gole 75.dakikada Erenlerspor Alper Gür ile cevap verdi, skor 1-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, karşılaşma 1-1 sona erdi.

2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1- Derince Birlikspor 4 4 0 0 17 2 12 2-Yenidoğan Serdar 4 2 2 0 8 4 8 3-İzmit Erenlerspor 4 2 1 1 8 6 7 4-Körfez Atılımspor 4 1 2 1 12 7 5 5-Kirazlıyalıspor 4 1 1 2 5 11 4 6-Kocaeli Emekspor 4 1 0 3 7 13 3 7-İzmit 41 FK 4 0 2 2 7 11 2 8-Selanikspor 4 0 2 2 5 14 2

TOPLU SONUÇLAR

Yenidoğan: 3 Selanikspor: 0 (H)

Erenlerspor: 1 Körfez Atılım: 1

Kocaeli Emekspor: 0 Kirazlıyalı: 3

Derince Birlik: 5 İzmit 41 FK: 2