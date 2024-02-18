D.Birlik 4’de 4 yaptı

KİRAZLIYALI İLK GALİBİYETİNİ ALDI ERENLER-ATILIM MAÇI BERABERE
2.Küme C Grubu’nda 4. hafta maçları oynanıyor. İlk üç maçında 1 puan alabilen Kirazlıyalıspor, cumartesi günü Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Kocaeli Emekspor’u 3-0 mağlup etti. Cuma akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta da İzmit Erenler ile Körfez Atılımspor karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının hemen başında deplasman takımı Atılımspor 1-0 öne geçti. Bu gole 75.dakikada Erenlerspor Alper Gür ile cevap verdi, skor 1-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, karşılaşma 1-1 sona erdi.
2.KÜME C GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Yenidoğan: 3 Selanikspor: 0 (H)
Erenlerspor: 1 Körfez Atılım: 1
Kocaeli Emekspor: 0 Kirazlıyalı: 3
Derince Birlik: 5 İzmit 41 FK: 2
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.