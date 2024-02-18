Karamürselbey’in lidere gücü yetmedi

İLK İKİ ŞANSI DEVAM EDİYOR
İlk 4 takımın Play-Off oynayacağı ligde, ilk ikiye giren takımlar ise direkt final grubuna yükselecek. Geçen hafta lig ikincisi Akhisar Belediyespor’u yenip, çok önemli galibiyet alan Sarı-Lacivertli ekip, bu kez lider Konya Büyükşehir karşısında çok iyi oynadığı maçtan mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 38-33 geride tamamlayan Karamürselbey, üçüncü periyotta 22-17’lik seri yakaladı, skoru 55-55’e getirdi. Son çeyrekte güçlü rakibine boyun eğen temsilcimiz, karşılaşmayı 76-69 kaybetti. Sarı-Lacivertli ekip, ligde üçüncü sırada bulunuyor, bu hafta 25 Şubat’ta deplasmanda Çözüm Ankara Koleji’ne konuk olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.