Kağıtspor’a hayat öpücüğü

KONYASPOR’U KONUK ETTİ

Haftaya 32 puanla düşme hattında giren Kağıtspor’un cumartesi akşamı rakibi Konyaspor’du. Son iki maçından mağlup ayrılan, düşme korkusunu yakından hisseden Mavi-Beyazlı ekip, çok kritik Konyaspor karşısında ilk periyotu 19-18 önde geçti. Devreyi konuk takım Konyaspor 37-34 önde tamamladı. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda üstünlüğü yeniden ele geçiren Kağıtspor, salondan 74-73 galip ayrıldı.

CORİ POYNE’DEN 31 SAYI

Bu sezon Play-Off hedefiyle yola çıkan Büyükşehir Kağıtspor, beklentilerin çok uzağında kaldı. Son haftalarda düşme hattından bir türlü çıkamayan Mavi-Beyazlı ekip, Konyaspor galibiyetiyle puanını 34 yapıp, maç fazlasıyla düşme hattının üzerine çıktı. Konyaspor karşısında 31 sayı atan Cori Payne ile 14 sayı üreten Martin Stone galibiyette önemli rol oynadı. Kağıtspor, 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Mersin Belediye ile karşılaşacak.

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: 74 KONYASPOR: 73

Salon: Atatürk

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR: Mete Tekçevik 6, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 14, Hakan Şanlı 6, Mert Ulutaş 11, Eren Beyaz 6, Sertan İbrahim Sarı



KONYASPOR: Doruk Dora, Myles Mack 20, Merthan Mutlu 16, Adem Bayrak 4, Mert Çevik 5, Marlon Johnson 6, Ömer Yavaş, Mert Ali Sert 10, Uğur Can Aksoy 4, Arda Erdoğan 2, Murat Atar 6

Yardımcı Antrenör: Barış Özcan

1.Periyot: 19-18

Devre: 33-37

3.Periyot: 52-51

Kaynak: SPOR SERVİSİ