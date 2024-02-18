İnşaat malzemeleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Adapazarı Belediye Başkanlığı ihale usulü inşaat malzemeleri satın alacak. 0-70 mm Alt Temel Malzemesi, 1 Numara Mıcır, 2 Numara Mıcır ve Taş Tozu Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 12 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

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