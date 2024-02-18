“Kent Konut 25 bin bağımsız bölüm üretimine öncülük edecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kentsel dönüşüm ile ilgili olarak, “Önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz kentsel yenileme olacak. Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte alanında teknik bir ekip oluşturarak odalarımızla bir inceleme kılavuzu oluşturduk. Uzmanların belirlediği kriterlerle riskli alanları tespit etmek istedik. Binaların taraması bitti sayılır. 1999 öncesi yapılan binalar 160 bin, 2007’den sonra yapılan ise 1999 ile birlikte 250 bin bina. 250 bin binanın sadece 50 bini kaldı.

“ETAP ETAP DÖNÜŞÜM”

Bu binaların tamamını bir anda dönüştürmek mümkün değil. Etap etap yapmak lazım. Piyasa mekanizması ile dönüşümün önünü açmak gerekiyor. Özel sektör her yıl 15 bin konut yapıyor. Benim onların önündeki engelleri kaldırmam lazım. Müteahhit ve uzmanlarla yaptığımız çalışmanın sonucunda bu çıkıyor. Önümüzdeki süreç tekrar anlatacağım ve tartışacağız.

“HAYAL DEĞİL GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ YAZDIK”

Kentsel yenilemede ortak akılla yürümemiz geriyor. Şehrin kültürel ve tarihi dokusuna uygun yeni bir kentsel yenileme süreci yürütmemiz gerekiyor. Rıza esaslı olmalı. İlk bir yılda fizibilite çalışmalarını ve dönüşüm eylem planlarını yapacağız. İkinci yılda rıza esaslı sözleşmeler yapılacak ve etap etap dönüşüm başlayacak. En acilden ve en az acile doğru gidecek. Dönüşüm süreci en az 10 yıl sürecek. 10 yılda 25 bin bağımsız bölüm üretimine Kent Konut öncülük edecek. Hayal değil gerçekleştirilebilecekleri yazdık. İmar, proje destekleri ve düzenlemelerle ile 10 yılda 125 bin konut üretimine öncülük edeceğiz. Mutabakatı hızlı sağlarsak daha fazla konut da yapılır.” dedi.