Minik Erva hayata tutunamadı

İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde ikamet eden Sungur ailesinin 2 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Erva Sungur, doğuştan gelen ilik kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. İstanbul Göztepe’deki bir hastanede enfeksiyon nedeniyle fenalaşan Sungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Sungur ile Ayşe Sungur’un 2 çocuğundan biri olan Erva'nın cenazesi Serdar Köprübaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ağaköy Mezarlığında toprağa verildi.