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18 Şub 2024 - 14:18- Siyaset G:

Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın üniversite öğrencilerine 2 bin, dar gelirli iki kişilik aileye 5 bin lira, gıda, giyim, su, elektrik ve ısınma desteği vereceklerini açıkladı.

Süriye Çatak Tek
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Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek mask
Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek
Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek
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ÖĞRENCİ VE YOKSULLARA BÜYÜK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal destek programlarını açıkladı. Büyükakın öğrencileri, yaşlılara, geliri düşük vatandaşlara yapılacak yardımları şöyle açıkladı: “Çok güçlü sosyal destek programımız var. Üniversite öğretim desteğini vermeye devam edeceğiz. 10 bine kadar aylık 2 bin lira öğretim desteği vermeye devam edeceğiz. Biz bu kentte 10 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği vereceğiz. İlk ve ortaöğretim çağında olan öğrencilerimize 10 bin öğrenciye 1000 lira destek vereceğiz.

Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek

5 BİN LİRA DESTEK

60 ve üstü büyüklerimizin dar gelirli yani asgari ücret kadar geliri olan iki kişilik aileye 5 bin lira, gıda, giyim, su, elektrik ve ısınma desteği vereceğiz. Zaten veriyoruz. Aile kalkanı projesini de aslında yapıyoruz ve devam edecek. Evine hiç gelir gelmeyen onlara gıda, giyim, yakacak, su, elektrik ve ihtiyaçları kadar para desteği vermeye devam edeceğiz.”

Büyükşehir’den öğrencilere 2 bin, dar gelirliye 5 bin lira destek

ENGELLİ AİLELERİNE MOLA EVİ, DERİNCE’YE ALZHEİMER HASTA BAKIM MERKEZİ

Büyükakın engelli ailelerine, Alzheimer hastaları ve çocuklar için yapılacak beyannamesinde yer alan projeleri şöyle duyurdu:
“Engelli ailelerine destek için mola evleri yapacağız. Aktif ve sağlıklı yaşlanma mekanları yapacağız. Alzheimer hasta bakım merkezini Derince’de yapılacak. 18 lokomotif çocuk köyü yapacağız. Çalışan anne ve babaların çocuklarını bırakacağı mekanlar olacak.”

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# TAHİR BÜYÜKAKIN SEÇİM BEYANNAMESİ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Şub 2024 - 14:18 - Siyaset --- Okunma

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