Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, enflasyonla mücadele sürecinde, parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına yönelik sınırlandırmaların gündeme geldiğini ifade etti.

Bireysel ve ticari kredi kartlarının ayrı ele alınmaları gerektiğine dikkati çeken Baran, iş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini bildirdi.

Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır."

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KREDİ KARTI KULLANIMI

Baran, inşaat malzemeleri sektöründe artan talep ve kredi kartı harcamalarındaki artışın tüketimden değil, inşaat üretiminden kaynaklandığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak üzere başlayan inşaat ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle inşaat malzemelerine olan talebin arttığını ifade eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşaat malzemelerini temin etmek güçleşti. Bu süreçte nakit kullanmak neredeyse mümkün değil. Geriye tek çare ticari kredi kartı kullanımı kalıyor. Deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için, depremzede vatandaşlarımıza konut üretiminin ve kentsel dönüşümün sekteye uğramaması için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulamasının devamı elzem."

Kaynak: AA