Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirtti.
Görüşmede, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildiren Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.