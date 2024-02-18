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Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı

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Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde lise bursluluk sınavı gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı mask
Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı
Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı
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Uzman eğitmenler gözetiminde düzenlenen bursluluk sınavına 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların öğrencileri katılım sağladı. Sınava katılan öğrenciler, yöneltilen soruları en başarılı biçimde cevaplandırabilmek için ter döktü. Bahçeşehir Koleji’nden eğitim almak için sınava giren öğrenciler. Elde ettikleri başarı oranına göre Bahçeşehir Koleji’nde burslu eğitim alabilme şansını yakalayacaklar.

Bahçeşehir Koleji’nde bursluluk sınavı yapıldı

# Bahçeşehir Koleji

18 Şub 2024 - 16:38 - Eğitim --- Okunma

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