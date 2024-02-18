TFF 2.Lig: Belediye Derincespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Faruk Yağlı, Yahya Kemal Yurtbilir
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Hüseyin Karabey (Fatih Cerlek dk. 77), Volkan Altınsoy, Alpay Çelebi, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok (Ege Özkayımoğlu dk. 58), Alperen Pak, Taha Aydınlı (Erdi Can Şehit dk. 58), Ömer Faruk Çalışkan, Okan Baydemir (Ünal Emre Durmuşhan dk. 90), Berat Ali Genç (Melik Derin dk. 90)
Amed Sportif Faaliyetler: Aykut Özer, Taner Gümüş (Serkan Odabaşoğlu dk. 46), Çekdar Orhan (Yılmaz Ceylan dk. 77), Yakal Taylan, Uğur Adem Gezer, Abdullah Dilan Aydın (Taşkın Çalış dk. 77), Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydin (Çekdar Orhan dk.88), Onur Karakabak, Mert Çapar (Enes Durmuş dk. 88)
Goller: Uğur Adem Gezer (dk. 45+2), Mert Çapar (dk. 61) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Alperen Pak, Volkan Altınsoy (Belediye Derincespor), Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Oktay Aydin, Mert Çapar (Amed Sportif Faaliyetler)
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.