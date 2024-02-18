Büyükgöz Gebze'yi adım adım dolaşıyor

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz seçim çalışmalarına hız verdi. Bir günde 4 mahalleyi adım adım sokak sokak gezen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz vites büyüttü. AK Parti ilçe ve seçim koordinasyon merkezi mensuplarıyla, yaklaşan mahalle idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına hız veren Başkan Adayı Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi veriyor.

ADIM ADIM DOLAŞIYOR

Bir günde sırasıyla Hacı Halil, Osman Yılmaz, Köşklüçeşme, İstasyon mahallelerini adım adım dolaşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerdeki esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Her mahallede Gebzelilerin ilgisine mazhar olan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; taleplerini ve görüşlerini aldığı vatandaşlara ve esnaflara çiçek takdim etti.

BİRİZ DİRİYİZ GEBZE’YİZ

“Biriz, iriyiz diriyiz; biz Gebze’yiz” diyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Bizlere güvenen ve inanan hemşerilerimizi mahcup etmemek için var gücümüzle çalıştık, çalışacağız. Her gittiğimiz yerde bizi sevgi ve muhabbetle karşılayan hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum.

ORTAK PAYDAMIZ GEBZE’MİZ

Ortak paydamız olan Gebze’mizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak projelerimiz ve hizmetlerimiz hazır. Kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ve destekleriyle inşallah 5 yıllık dönemde de müzakere ve istişareye dayalı gönül belediyeciliği hizmetlerimizle Gebze’mizi donatacağız hep birlikte” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN