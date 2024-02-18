Çiftçi’ye, Yenimahalle’de coşkulu karşılama

31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri kapsamında sokak sokak, hane hane saha çalışmasına devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. SKM programları çerçevesinde esnaf, dernek ziyaretleri, cadde turları gibi programlar düzenleyen Başkan Çiftçi, Çayırovalı hemşehrilerinin hanelerine konuk olmaya devam ediyor. Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi’nin dün gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde ise coşku doruk seviyelerine ulaştı. Yenimahalle’deki bir haneye konuk olan Başkan Çiftçi, mahalle sakinleri tarafından sokak girişinde meşale ve bayraklarla karşılandı. Yapılan bu coşkulu karşılamanın ardından Başkan Çiftçi’ye çiçek de takdim edildi.

“BU SAMİMİYETİN VE SEVGİNİN TARİFİ YOK”

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Çayırova İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, MHP Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayları Ercan Aslan ve İskender Turan ile birlikte gerçekleştirdiği ev ziyaretinde, yoğun bir kalabalığa hitap eden Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, “Bu samimiyetin ve sevginin tarifi yok. Güleryüz ve samimiyetle bizleri karşılayan, bağrına basan komşularımıza teşekkür ediyorum. Birlikte yürümeye devam Allah’ın izniyle, yolumuz ve yarınlarımız aydınlık. Hazırız, kararlıyız” dedi. Bünyamin Çiftçi, ev ziyareti kapsamında mahalle sakinlerine hayata geçirdikleri çalışmaları ve yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Başkan Çiftçi ayrıca, ziyaret sonunda kendisini dinlemeye gelen Yenimahallelilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.

Kaynak: BÜLTEN