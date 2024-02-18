CHP Karamürsel adayı Çalık büro açtı

Büronun açılış töreni, Karamürsel için adeta mini miting havasında gerçekleşti.

ÇALIK: SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİBİZ

CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Salman ve geçmiş dönem İlçe başkanları Ali Kara, Şinasi Yazar, Bilgutay Bağdat ile İlçe eski yöneticileri Aydın Yetkincan, Aydın Bilginoğlu geçmiş dönem Belediye başkanları Haşım Bayraktar, Nusret Sanlı, Mehmet Keyif açılışa katıldılar. Yapılan konuşmalarda CHP’nin Karamürsel’de seçimi kazanacağını belirtilirken, Karamürsel Belediye Bakan adayı Ahmet Çalık da, “Karamürsel’in sorunlarını çözmeye talip ekip arkadaşlarımla beraber bu yola çıkıyoruz. Şeffaf, adaletli, güvenilir, samimi ve içinizden biri olarak Karamürsel’ i yönetmeye yaşanır bir kent yaratmaya hazırız.” dedi, projelerden bahsetti.

Kaynak: Haber Merkezi