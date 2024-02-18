Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Olay öğleden sonra Derince Sırrıpaşa Mahallesi Akbaba Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu 7 kişilik ailenin yaşadığı gecekonduda küçük çocuk çakmakla oynadığı sırada sünger yatağı tutuşturdu. Bu sırada namaz kılan baba Gozzi Muhammed çocukları dışarı çıkartıp komşularından yardım istedi.
İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında eşyalar ve gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.