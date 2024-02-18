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18 Şub 2024 - 17:27- Asayiş G:

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

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Derince’de çakmak ile oynayan çocuğun yatağı tutuşturması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
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Olay öğleden sonra Derince Sırrıpaşa Mahallesi Akbaba Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu 7 kişilik ailenin yaşadığı gecekonduda küçük çocuk çakmakla oynadığı sırada sünger yatağı tutuşturdu. Bu sırada namaz kılan baba Gozzi Muhammed çocukları dışarı çıkartıp komşularından yardım istedi.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında eşyalar ve gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

# Yangın, kocaeli asayiş, Derince, polis

18 Şub 2024 - 17:27 Kocaeli/ Derince- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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