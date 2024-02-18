Belediye Derince yokları oynuyor

45’TE GOLÜ YEDİ
Derince’de oynanan maçta her iki takımda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. 45.dakikada Uğur Adem Gezer’in attığı golle konuk ekip deplasmanda 1-0 öne geçti. İkinci yarıda pozisyonlara devam eden Amed Sportif 61.dakikada Mert Çapar ile farkı ikiye çıkardı. Maçın geriye kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Belediye Derincespor sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.