Darıca farklı kaybetti

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Darıca GB deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Karaköprü Belediye ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi 10.dakikada Umut ile 1-0 öne geçti. 16.dakikada Emre farkı ikiye çıkartırken 25.dakikada Faik Darıca GB adına skoru 2-1’i getirdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda Ali Sinan (2) ve Metin ile bir gol daha buldu ve sahadan 5-1 galibiyetle ayrılmış oldu.