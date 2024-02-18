Darıca farklı kaybetti

İLK YARI 2-1 BİTTİ
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Darıca GB deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Karaköprü Belediye ile karşı karşıya geldi. Bursa temsilcisi 10.dakikada Umut ile 1-0 öne geçti. 16.dakikada Emre farkı ikiye çıkartırken 25.dakikada Faik Darıca GB adına skoru 2-1’i getirdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda Ali Sinan (2) ve Metin ile bir gol daha buldu ve sahadan 5-1 galibiyetle ayrılmış oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.