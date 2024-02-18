Kullar 3 golle güldü: 3-0

DEVREDE TEK GOL
Kırmızı siyahlılar iyi başladığı maçın 6.dakikasında Eren ile 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında 51.dakika kırmızı siyahlılar Barış Sinan Üstün ile farkı ikiye çıkartmayı başardı. Ev sahibi ekipte maçtaki son sözü 78.dakikada Bünyamin Küçükosman söyledi ve Kullar 1975 mücadeleden 3-0 galip ayrılmayı başardı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.