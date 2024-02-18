Kanser tedavisi gören polis memuru yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Ayduğan, evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ayduğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Vefat eden polis memuru İbrahim Ayduğan için Pazartesi(yarın) saat 10.00’da İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez Kampüsünde tören düzenlenecek. Düzenlenen tören sonrası Ayduğan’ın naaşı Tekirdağ Malkara ilçesinde defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.