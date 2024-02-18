Köpekler 4 buzağı ile bir ineği parçaladılar

Son zamanlarda 4 buzağı ve bir ineklerinin köpekler tarafından parçalandığını ve öldüğünü söyleyen Karakoç, “Başıboş köpekler yüzünden artık hayvancılık yapamaz, hayvanımızı dağlarda otlatamaz olduk. Köpekler ineklerimizi ve buzağıları parçalıyor. Hayvanlarımız telef oluyor resmen. Belediye köpekleri toplayıp ormana atmazsa hiçbir sıkıntımız olmayacak. Buraya getirilen köpekler yetmezmiş gibi bir de bu köpeklere ekmek ve yiyecek bırakanlar var. Bu ekmek bırakanlar diğer hayvanları hiç düşünmüyor. Bırakılan ve küflenen ekmekleri yiyen koyun, keçi ve ineklerimiz zehirleniyor. Lütfen bir hayvanın karnını doyurayım derken başka hayvanların ölümüne sebep olmayalım. Belediyelerin bölgede hayvancılık yapan köylüleri de düşünerek köpekleri diğer canlılara zarar vermeyecek daha güvenli alanlara bırakmasını istiyoruz” dedi.