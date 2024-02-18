Halk otobüsü vatandaşı durakta bıraktı

Körfez- İzmit arasında toplu taşıma hizmeti veren 152’lu hatta sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Körfez’de özellikle sabah ve akşam saatlerinde sefer sayılarının azlığından yakındı ve yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, “Sabah saatlerinde Tütünçiftlik durağında yolcu alan otobüs suratıma kapıyı kapattı. Yeri gelince arabanın tıka basa olmasını umursamadan yolcu almaya devam eden şoförler yeri gelince durakta bekleyen yolcuyu almıyor. Körfez’deki otobüsler yetersiz bunun kimse farkında değil mi?

SEFER SAYISI ARTIRILMALI

Sabah işe gidenleri geçtim artık öğrenciler okul servisi değil otobüsleri kullanıyor ve haliyle otobüsler tıka basa dolu oluyor. Vatandaş olarak bu durumu ben çözecek değilim. İlgili kurumlar neden bunu görmüyor. Durakta duran bir yolcu neden alınmaz. Şikayet etsek geri bildirim olarak gelen mail hep aynı ‘incelenecek’ peki sonrası? Bu durum sürekli devam edecek. Körfez hattında bulunan otobüslerin sayısı acilen arttırılmalı. Sorumluları sabah saatlerinde otobüse binmeye davet ediyorum” dedi.