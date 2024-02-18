Düğünde kavga çıktı, bir kişi silahla vuruldu

Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki düğünde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.D'nin tabancayla ateş açması sonucu E.Ç. yaralandı, N.D. ile C.Ç. isimli kadınlar darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan silahla vurulan E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan zanlı Y.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.