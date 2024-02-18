Bekirdere ve Yeniyalı kurtuldu

BEKİRDERESPOR, HİSAREYN’İ YENİYALI İSE TAYFUN’U YENDİ
Bekirderespor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Hisareynspor’u konuk etti. Sarı-Siyahlı ekip, maçtan 2-1 galip ayrıldı.Haftalardır galibiyete hasret olan, son hafta kaybetmesi halinde küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Yeniyalı Barbarosspor, Gebze depmasmanında ligden düşmesi kesinleşen Tayfunspor’a konuk oldu. Yeşil-Beyazlı ekip, 8 maç sonra kazanıp, 6-1’lik galibiyetle kümede kaldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.