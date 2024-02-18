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İki haftada 5 puan kaybettik

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Trendyol 1.Lig’de 23.hafta mücadelesinde Cumartesi akşamı oynadığı maçta sahasında Şanlıurfaspor’a kaybederek zirve yarışında büyük bir yara aldı. Kocaelispor Göztepe’nin takıldığı haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
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POZİSYON VAR, OYUN YOK

Cuma akşamı Göztepe’nin sahasında iki puan kaybetmesiyle haftayı kazanarak kapatmak isteyen Kocaelispor maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. ligde ilk iki iddiasını sürdürmek isteyen Kocaelispor sahasında Şanlıurfaspor karşısında şok bir yenilgi alarak büyük üzüntü yaşadı. İlk yarıda Beridze ile iki Davit Skhirtladze ile bir fırsattan yararlanamayan  Kocaelispor kalesinde de iki net pozisyon verdi. Her iki takımında organize ataklar geliştirmekte zorlandığı ilk yarı da gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

DAVİT SAÇ BAŞ YOLDURDU

Maçın ikinci yarısına ise Şanlıurfaspor çok daha iyi başladı.  İlk 15 dakikalık bölümde pozisyonlarda bulan rakibi karşısında Kocaelispor  71.dakikada kalesinde golü gördü. Ceza sahasına çevrilen topta Gökhan’ın müdahalesinde Paxio’ya çarpan top ağlara gitti. Kocaelispor bu golün ardından beraberlik sayısı için yüklendi. Temsilcimiz 80.dakikada yüzde yüzlük bir fırsattan daha yararlanmadı. 85 ve 86.dakikalarda Davit ile yine fırsatları harcayan Kocaelispor sahadan mağlup ayrıldı.

 

 

# VAR, Şanlıurfaspor, kocaelispor, HER, ceza

18 Şub 2024 - 21:35 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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