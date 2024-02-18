Bilgiçler Et ile ilgili şikayet var

Geçtiğimiz gün lokantaya giden bir vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: Lokantada köfte istedik ve geldi. Ancak köftenin iyi pişirilmesi konusunda garsonu uyardık. Ancak gelen köftenin içi resmen pişmemiş ve kanlıydı. Bu konuda şikayette bulunacağımı söylememe rağmen hiç kimse bizi umursamadı. Bu etleri ve özellikle köfteleri küçük çocuklar da yiyor. Küçük çocukların yediği etlerin mutlaka iyi pişmiş olması gerekiyor. Aksi halde hayvanlardan geçen hastalıklar konusunda ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü’nün denetimlerini yapması gerekiyor. Ancak görünen o ki kimse denetim yapmıyor ve lokantalar bu konuda çok rahat. Şikayet edeceğimizi söylememize rağmen kimse bizi umursamadı dahi. Bu şikayetimizin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasını ve bu konuda denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.