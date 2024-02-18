Bilgiçler Et ile ilgili şikayet var

Geçtiğimiz gün lokantaya giden bir vatandaş yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı: Lokantada köfte istedik ve geldi. Ancak köftenin iyi pişirilmesi konusunda garsonu uyardık. Ancak gelen köftenin içi resmen pişmemiş ve kanlıydı. Bu konuda şikayette bulunacağımı söylememe rağmen hiç kimse bizi umursamadı. Bu etleri ve özellikle köfteleri küçük çocuklar da yiyor. Küçük çocukların yediği etlerin mutlaka iyi pişmiş olması gerekiyor. Aksi halde hayvanlardan geçen hastalıklar konusunda ciddi sıkıntı yaşanabilir. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü’nün denetimlerini yapması gerekiyor. Ancak görünen o ki kimse denetim yapmıyor ve lokantalar bu konuda çok rahat. Şikayet edeceğimizi söylememize rağmen kimse bizi umursamadı dahi. Bu şikayetimizin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasını ve bu konuda denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz” dedi.