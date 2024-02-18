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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
18 Şub 2024 - 22:50- Asayiş G:

Evinin önünde silahla vuruldu, 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi

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Gebze ilçesinde evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayan şahıs ve sopayla feci şekilde darp edilen 6 aylık hamile eşi yaralandı. Polis ekiplerince çıkan kavga dağıtılırken, arbedede yaralanan saldırgan ile kızı da hastaneye kaldırıldı.

Evinin önünde silahla vuruldu, 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi
Evinin önünde silahla vuruldu, 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi
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Olay, saat 18.15 sıralarında Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bankta oturan E.Ç. kendine çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. ile dehşeti yaşadı. Koşarak gelen Y.D. bilinmeyen bir sebeple yanındaki tabancasını çıkartarak E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı. Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Tabaca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası bölgeye geldi. S.A. ile S.A., C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmeleyerek feci şekilde darp etti. Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbelerle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga dağıtıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere götürüldü. S.A. ve S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Öte yandan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana gelen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan, 10 gün sonra ise Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını iddia ettikleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırmıştı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Polis olayla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların birbiriyle olan ilişkisi ekiplerin çalışmaları neticesinde belli olacak.

Evinin önünde silahla vuruldu, 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi
Evinin önünde silahla vuruldu, 6 aylık hamile eşi sopayla darp edildi

Kaynak: İHA

# polis

18 Şub 2024 - 22:50 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ilahi Adalet. - eskiden hakedenlere gerekeni söylemek normaldi. yasalar kanunlar gerekli cezaları suç işleyenlere veriyordu...

şimdi demokrasi ve insan hakları geldi, kanunlara göre en kötü işleri işleyenlere

katillere zalimlere vb.. en ufak söz söylemek mümkün değil.katiller ellerini kollarını sallayarak iyi insanların arasında dolanıyor, insanların adaleti zalimlere suç işleyenlere işlemiyor.. mazlumları kanunlar korumuyor, zalimler fırsat buluyor. ancak unutulmasın ilahi adalet var, bu dünyada bir ceza ile suçlular kurtulacakken , çok daha ağır ceza ile karşılaşacak zalimler, suçlular korksun ve titresin..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:52
01

Ofli paşa - Millet kudurmuş edep, haya , iffet namus ve komşuluk ilişkileri sıfırlanmış. Allah kötüye denk getirmesin diye evden çıkmıyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:25

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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