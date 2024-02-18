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18 Şub 2024 - 22:52- Perde Arkası G:

Yahya Kaptan’da ağaçların kesilmesine tepki

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Yahya Kaptan’da kesilen ağaçlarla ilgili şikayetler gelmeye devam ediyor.

Yahya Kaptan’da ağaçların kesilmesine tepki mask
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Yahya Kaptan’da bir sitede çam ağaçların kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Site yönetimleri, binalara yakın olan çam ağaçlarının kesimi için Orman Fidanlık Müdürlüğü’nden izin alırken, mühendislerin yaptığı incelemelerin ardından ağaçlar kesiliyor.

AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUZ


Site sakinleri, “ Her yıl türlü bahanelerle ağaçlarımız kesiliyor. Önümüzü kapatıyor, rüzgarda arabamızın üzerine düşer diye kestiriyorlar. Mahallede yaptığımız araştırmada her sene ağaçların böyle kesildiğini öğrendik. Aynı zamanda kesilen ağaçlar nedeniyle bazı bölgelerde yağmur suları günlerce yüzeyde kalıyor. Gerçekten üzgünüz, artık ağaçların kesilmesini istemiyoruz” dedi.

# HER

18 Şub 2024 - 22:52 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Emekli - O itiraz eden vatandaş gel apartman site yöneticisi sen ol.sen ne yapacaksın apartman için görelim.bajçe yapacaksın bahçede sokak kedi köpegi besleyecekler Bodrum'a ineceksin her taraf kedi köpek pisligş hadi bir gel bir yöneticilik yap görelim seni acaba bir elektrik su çatı arızasında ne yapacaksın.çatıdan evlere olukları zamanında bir temizletme üst kata bir su bassın bir mahkeme ile ugraş.gel yönetici sen ol rahatsız olan vatandaş bakalım sem ne yapacaksın Bir görelim ortak alana nasıl düze leyip sahip çıkacaksın adam kesiyorsa ordaki agacı vardır başka bir projesi acaba hiç agaçtan böcek pire geldiğini duydunmı hiç ilaçlama yaptın mı bu işler organize işler neyin kafasi bu anlaöoyorum ortak alonan karar bunlar kimse kendi kendine gidip iş ğüç cokartmaz.allah için bir kere toğlantıya katıl orda görüş ve önerilerini savun seni yönetici yapalim apartmandaki sorunlar ile biraz da sen ilğilensene.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 00:01
02

Farklı Bakış - Kim demiş kesilmesin diye, bu vatandaş kaç ağaç dikmiş ki özel mulkteki ağaçtan medet umuyor

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 18 Şubat 23:08
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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