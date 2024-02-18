Yahya Kaptan’da ağaçların kesilmesine tepki

Emekli - O itiraz eden vatandaş gel apartman site yöneticisi sen ol.sen ne yapacaksın apartman için görelim.bajçe yapacaksın bahçede sokak kedi köpegi besleyecekler Bodrum'a ineceksin her taraf kedi köpek pisligş hadi bir gel bir yöneticilik yap görelim seni acaba bir elektrik su çatı arızasında ne yapacaksın.çatıdan evlere olukları zamanında bir temizletme üst kata bir su bassın bir mahkeme ile ugraş.gel yönetici sen ol rahatsız olan vatandaş bakalım sem ne yapacaksın Bir görelim ortak alana nasıl düze leyip sahip çıkacaksın adam kesiyorsa ordaki agacı vardır başka bir projesi acaba hiç agaçtan böcek pire geldiğini duydunmı hiç ilaçlama yaptın mı bu işler organize işler neyin kafasi bu anlaöoyorum ortak alonan karar bunlar kimse kendi kendine gidip iş ğüç cokartmaz.allah için bir kere toğlantıya katıl orda görüş ve önerilerini savun seni yönetici yapalim apartmandaki sorunlar ile biraz da sen ilğilensene.