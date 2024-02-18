Yenikent sakinleri her gün kaza olan yola çözüm istiyor

Geçtiğimiz gün iki aracın pert olduğu ve sokaktaki çeşmenin yıkıldığı kazanın ardından mahalle sakinleri adeta isyan etti. Yaz aylarında yapılan asfalt çalışmasının ardından sık sık kaza olan yolda bulunan çeşmenin kaza yapan araçların çarpması sonucu yıkıldığını ve daha sonra Derince Belediyesi tarafından mevcut yerine 3-4 metre uzaklıkta yeniden inşa edildiğini belirten vatandaşlar, “Cuma günü yaşanan kaza sonucunda yeni çeşme yeniden yıkıldı.

EN AZ 10 KAZA OLDU

Belediye bu yolu asfaltladıktan sonra burada en az 10 maddi hasarlı ve yaralamalı kaza oldu. Durumu defalarca ilgili belediyelere bildirdik. Buradaki kazalar sadece yapılacak bir kasisle engellenebilir. Ancak kimse yapmadı. Durumu muhtarımıza ilettik ama o da kasislerin ihale ile yapıldığını söyledi. Oysa belediyenin fen işleri müdürlüğü çalışanlarının yapacağı bir kasisle bu kazaların hepsi önlenebilirdi. Şu anda bu yoldan geçen tüm yayalar ve özellikle öğrenciler risk altında. Bu yola artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.