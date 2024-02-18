Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra ilk olarak Recep Uçar’a teklif götüren yönetim olumsuz yanıt alınca Mustafa Gürsel ile masaya oturdu ve anlaştı. Gürsel en son Ümraniyespor’da görev yapmıştı. Yeni teknik direktörün yarın imza atması bekleniyor.
Kocaelispor’un yeni teknik direktörü o isim oldu
Kocaelispor’da yeni teknik direktör belli oldu. Yarın imzaya geliyor.
18 Şub 2024 - 23:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Arda41 - Başarı kariyer dediğiniz Ertuğrul hoca takımı ne hale getirdi.. Bırakın şu futbol ulemalığını da takıma kulübe sahip çıkın. Yeter artık sizin gibilerden çektiğimiz.
Hakkı - Bu ne yapmışş arkadş mustafa gürsel ne iş be
Hm89 - Getir ünal karamanı şenol güneşi
Chelykbash - Ne fazlası ne başarısı var Ertuğrul Sağlam’dan , kazma Gürcü golleri sıralayacak mı şimdi hayırlı olsun da bence yanlış seçim
Ali - Allah cezanızı versin.
Bu adam hiç kocaelisporu taşıyabilirmi?
Mademki 3. Sınıf hocayla anlaşacaktınız neden serdar toprsktepe veyahut kaan dobra veyahut baturmznı getirmediniz.?
Alemin çürümüşlerine poşet dolusu para vermek hoşumjzs gidiyor
Körfezin Ahmet - Hatalar zinciri devam ediyor körfezimin üzerinde Karabulutlar.inşaallah Yanılırız ??
Yenişehir 41 - Yanlış,doğru bundan sonra hep destek bu saatten sonra başka şansımız yok.Futbolcu kadromuz bu. Biz onikinci adam olarak bu zamana bizim gücümüz ile olan başarılara devam edeceğiz.
Ligin son maçına kadar desteğe devam
Akarcalı - Yarabbi ne günah işledik de bizi bunlarla sınıyorsun?
Korfezli Reis - Yanlış tercih ne yapmış hoca başarısı nerde ikinci fırat gül faciası olur yerli ve milli olmalıydı serdar kaan
Hikmetiye Gençlik - Geçmiş olsun boşu boşuna mali külfete girildi bununla play off bile hayal olacak Ertuğrul hoca kalsada en kötü aynı olacaktı play off artık hayal
Beylikli - Play-off bile hayal oldu desenize
Çukurbağlı - Mustafa Gürsel,
Başarı, kariyer nerede.?
Bu yönetim futboldan iyi anlıyor...
Esnaf - Buda bizi üst lige çıkaramıycak bizde ne sabır ne saygı var iki maç kaybettimi hoca al ceketi yürü böyle bu takım biyere varamaz bu kaçıncı aynı vaka,,,
Hodri - Hayırlısı bakalım
Gizli - Yanlış Seçim Teknik Direktör
Hayırlı Olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.