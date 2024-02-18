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18 Şub 2024 - 23:24- Spor G:

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü o isim oldu

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Kocaelispor’da yeni teknik direktör belli oldu. Yarın imzaya geliyor.

Hayrettin Albayrak
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Kocaelispor’un yeni teknik direktörü o isim oldu mask
Kocaelispor’un yeni teknik direktörü o isim oldu
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Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra ilk olarak Recep Uçar’a teklif götüren yönetim olumsuz yanıt alınca Mustafa Gürsel ile masaya oturdu ve anlaştı. Gürsel en son Ümraniyespor’da görev yapmıştı. Yeni teknik direktörün yarın imza atması bekleniyor.

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü o isim oldu

# kocaelispor, yeni

18 Şub 2024 - 23:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.029.725 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
15

Arda41 - Başarı kariyer dediğiniz Ertuğrul hoca takımı ne hale getirdi.. Bırakın şu futbol ulemalığını da takıma kulübe sahip çıkın. Yeter artık sizin gibilerden çektiğimiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:57
14

Hakkı - Bu ne yapmışş arkadş mustafa gürsel ne iş be

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:54
12

Chelykbash - Ne fazlası ne başarısı var Ertuğrul Sağlam’dan , kazma Gürcü golleri sıralayacak mı şimdi hayırlı olsun da bence yanlış seçim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:51
11

Ali - Allah cezanızı versin.

Bu adam hiç kocaelisporu taşıyabilirmi?

Mademki 3. Sınıf hocayla anlaşacaktınız neden serdar toprsktepe veyahut kaan dobra veyahut baturmznı getirmediniz.?

Alemin çürümüşlerine poşet dolusu para vermek hoşumjzs gidiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:51
10

Körfezin Ahmet - Hatalar zinciri devam ediyor körfezimin üzerinde Karabulutlar.inşaallah Yanılırız ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:49
09

Yenişehir 41 - Yanlış,doğru bundan sonra hep destek bu saatten sonra başka şansımız yok.Futbolcu kadromuz bu. Biz onikinci adam olarak bu zamana bizim gücümüz ile olan başarılara devam edeceğiz.

Ligin son maçına kadar desteğe devam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:49
08

Akarcalı - Yarabbi ne günah işledik de bizi bunlarla sınıyorsun?

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:43
07

Korfezli Reis - Yanlış tercih ne yapmış hoca başarısı nerde ikinci fırat gül faciası olur yerli ve milli olmalıydı serdar kaan

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:43
06

Hikmetiye Gençlik - Geçmiş olsun boşu boşuna mali külfete girildi bununla play off bile hayal olacak Ertuğrul hoca kalsada en kötü aynı olacaktı play off artık hayal

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:42
04

Çukurbağlı - Mustafa Gürsel,

Başarı, kariyer nerede.?

Bu yönetim futboldan iyi anlıyor...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:33
03

Esnaf - Buda bizi üst lige çıkaramıycak bizde ne sabır ne saygı var iki maç kaybettimi hoca al ceketi yürü böyle bu takım biyere varamaz bu kaçıncı aynı vaka,,,

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 23:32
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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