AK Parti listeleri tamamlıyor: 19-20 Şubat’ta teslim edilecek

Yerel seçim için geri sayım sürüyor. Artık partilerde aday süreçlerinde sona yaklaşıldı. AK Parti daha önce il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Belediye meclis üyelikleri listesinde ise sona gelindi. Listeler 19-20 Şubat’ta seçim kurullarına teslim edilecek.
AK Parti ilçe teşkilatlarında başlattığı belediye meclis üyeliği çalışmalarının genel merkez ayağını tamamladı. Meclis üyesi sayısının 2 katı aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri, listelerini il yürütme kurullarına iletti.
İllerde oluşturulan taslak listeler AK Parti genel merkezinde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda incelendi ve nihai şekli verildi.
AK Parti listelerin son şeklini inceleyecek. Ardından listeler teşkilat başkanlıklarının görevlendirildiği il koordinatörleri eşliğinde illerde seçim kurullarına teslim edilecek.
AK Parti ile MHP iş birliği yaptığı seçim çevrelerinde belediye meclis üyeliği listelerini de ortak hazırlayacak. Burada bir önceki yerel seçimler, mayıs seçimleri gibi kriterlere bakılarak MHP'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde tam fermuar, oy farkının fazla olduğu yerlerde ise aralıklı yöntem uygulanacak.
AK Parti Sadece MHP ile değil, Büyük Birlik Partisi ile de bazı seçim çevrelerinde iş birliği yapacak.
Öte yandan AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanlarını şubat ayının son haftasında Ankara’da toplaması bekleniyor.
Kaynak: cnntürk
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.