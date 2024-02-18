AK Parti listeleri tamamlıyor: 19-20 Şubat’ta teslim edilecek

Yerel seçim için geri sayım sürüyor. Artık partilerde aday süreçlerinde sona yaklaşıldı. AK Parti daha önce il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Belediye meclis üyelikleri listesinde ise sona gelindi. Listeler 19-20 Şubat’ta seçim kurullarına teslim edilecek.

AK Parti ilçe teşkilatlarında başlattığı belediye meclis üyeliği çalışmalarının genel merkez ayağını tamamladı. Meclis üyesi sayısının 2 katı aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri, listelerini il yürütme kurullarına iletti.

İllerde oluşturulan taslak listeler AK Parti genel merkezinde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda incelendi ve nihai şekli verildi.

AK Parti listelerin son şeklini inceleyecek. Ardından listeler teşkilat başkanlıklarının görevlendirildiği il koordinatörleri eşliğinde illerde seçim kurullarına teslim edilecek.

AK Parti ile MHP iş birliği yaptığı seçim çevrelerinde belediye meclis üyeliği listelerini de ortak hazırlayacak. Burada bir önceki yerel seçimler, mayıs seçimleri gibi kriterlere bakılarak MHP'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde tam fermuar, oy farkının fazla olduğu yerlerde ise aralıklı yöntem uygulanacak.

AK Parti Sadece MHP ile değil, Büyük Birlik Partisi ile de bazı seçim çevrelerinde iş birliği yapacak.

Öte yandan AK Parti’nin 81 ilden seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanlarını şubat ayının son haftasında Ankara’da toplaması bekleniyor.

Kaynak: cnntürk