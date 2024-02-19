İzmit’te para çekmeye gittiği o şubede şok oldu

Bankada bulunan parasını çekmek isteyen bir vatandaş geçtiğimiz gün Hürriyet Şubesi’ne başvuruda bulundu. Ancak şubede kendisinin hesabından en fazla 30 bin lira para çekeceği bilgisi verildi. Duruma itiraz eden vatandaşın talebi yerine gelmedi ve vatandaş mağdur oldu. Konuyu gazetemize anlatan vatandaş, “İş Bankası Hürriyet Şubesi 30 bin lira para çekeceğimi söyleyerek bana paramı vermedi. Daha sonra başka bir şubeye gittiğimde ise paramın tamamı tarafıma verildi. En fazla 30 bin lira çekileceği konusundaki bilginin de doğru olmadığını söylediler. Vatandaş hesabında bulunan paradan istediği miktarı çekebilir bilgisi verildi. Hürriyet şubesi keyfi uygulama ile bizi mağdur etti” dedi.