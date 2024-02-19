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Yargı paketinde hangi düzenlemeler var?

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AK Parti 8. Yargı paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Bu hafta komisyon görüşmelerine başlanacak olan düzenlemede yargı alanında pek çok yeni düzenleme yer alıyor.

Yargı paketinde hangi düzenlemeler var? mask
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8. Yargı paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Paketin görüşmelerine 20 Şubat’ta Meclis Adalet Komisyonu'nda başlanacak. Kanun teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yargı paketi ile adli para cezaları artırılacak. Günlük adli para cezalarında alt sınır 100 liraya, üst sınır ise 500 liraya çıkacak. Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı istinaf yoluna başvurulabilecek. Hükmün geri bırakılması kararı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmesi halinde temyiz yoluna gidilebilecek.

Karar ve hükümler, istinaf ve temyizde usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek. Teklifle Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yeni bir yükümlülük getirilecek. Manevi tazminat taleplerini tazminat komisyonu karara bağlayacak.

Komisyon uzun yargılamalardan kaynaklanan hak ihlali başvurularını Anayasa Mahkemesi'nden önce inceleyecek. Komisyonun verdiği kararlar hakkında Anayasa Mahkemesine başvurmak da mümkün olacak.

Yeni düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nde biriken 92 bin dosyanın komisyona gönderilerek, 9 ile 16 ay arasında eritilmesi bekleniyor.

Yargı paketi ile anayasa mahkemesinin iptali üzerine örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor.

Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

Teklifle, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulü de yeniden düzenleniyor.

Kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, uluslararası kuruluş veya ülke içerisindeki sektörler hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarılabilecek.

Kaynak: cnntürk

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19 Şub 2024 - 01:31 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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