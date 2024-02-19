Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona ererken, milliler tarih yazdı. Serbest Güreş Milli Takımı, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 31 yıl aradan sonra şampiyonluğu elde etti.
Ay-yıldızlı ekipte 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül altın, 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazanmıştı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.