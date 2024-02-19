Survivor All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu! Oyun alanında kaos

Survivor All Star'da Hakan Hatipoğlu Rio ödülünde kural ihlali yapmıştı. Bu bölümde Hatipoğlu yarışmacılar arasında bir 'hain' olduğunu belirtti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında ipler gerildi. Ogeday ve Hakan'ın kavgasına oyun alanı karıştı. Dokunulmazlık oyunu dişe diş bir mücadele ile geçti. İkinci eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:

HAKAN YAPTIĞI KURAL İHLALİ SONRASI KONUŞTU

Hakan Hatipoğlu, ailesiyle konuşarak yaptığı kural ihlali sonrasında oyun alanında konuştu. Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Aday olacağımı bekliyordum ama dünden beri adaylıkla ilgili hiçbir şey aklıma bile gelmedi. Çünkü bu Rio'da olan olaya çok takıldım açıkçası. Şöyle takıldım, biraz daha dürüst olarak anlatmak isterim eğer dinlemek istersen. Yani beni orada yaptığım ihlal ile ilgili kimsenin yakalama ihtimali yok bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim ama sonrasında Rio'da dolaşan bazı dedikoduların bence kötü niyetle diye düşünüyorum. Böyle bir ihtimal yok çünkü. Prodüksiyon taşınmasından ötürü Acun abi bana böyle bir soru sordu. Acun abi sorduğunda ben 3-5 saniye kıvranabildim. Sonra yalan söylememem gerektiğini düşündüm ve doğruyu söyledim. Çünkü yalan dolanır diye bir laf vardır gerçekten ama burada bir hainlik olduğunu düşünüyorum. Benim o ihlalime kimsenin ispatlama durumu yok. Yani dün ben inkar etseydim kimse ispatlayamazdı.

PINAR, SEMA VE SEDA ARASINDA GERGİNLİK

Dokunulmazlık oyununda Pınar Saka ile Sema Ocak arasında gerginlik yaşandı. Pınar'ın 'Sen şahmaransın' sözlerinden sonra Sema ilk başta sakinde kalsa. İkili arasında seçimden ötürü yaşanan gerginlik çok yükseldi. Pınar Saka'nın kardeşine olan sözlerine sinirlenen Seda Ocak'ta Pınar Saka'nın üzerine doğru koşarken yarışmacılar tarafından zor zaptedildi.

OGEDAY VE HAKAN'IN KAVGASI OYUN ALANINI KARIŞTIRDI

Hakan ve Ogeday arasında sinirler gerildi. Hakan, Ogeday'ın sürekli bağırdığı için laf söyledi. Ogeday'da 'O zaman dikkat edin, tutma o zaman." dedi. İkili arasında gerilim devam ederken Ogeday, Hakan'a şov yaptığını söyledi. Hakan bu sözden sonra daha çok sinirlendi. Ogeday' Bir şey de yap, takıma bir katkın olsun. Nefesim yetmiyor anladın mı? Çıkar o zaman. Onu da ben yapacağım değil mi. Onların 'Reset'ini de ben yapacağım" dedi. Hakan, Ogeday su şişesini atarak 'Al bunu da at' deyince Ogeday'da onu da fırlattıktan sonra 'Panorama'da analatırsın bunu Ogeday şişe attı diye' yanıtını verdi. Hakan bu sözler üzerine sinirlenerek yerinden kalktı. İkili arasındaki gerginlik had safhaya çıktı. Takım arkadaşları Ogeday'ı yere yatırarak dizginleyebildi. Acun Ilıcalı'nın da araya girmesinden sonra Ogeday zar zor sakinleştirildi.

MAVİ TAKIM İLE KIRMIZI TAKIM ARASINDA GERİLİM

Dokunulmazlık oyununda Yasin sinirlenip, 'Bir şey söyleyeceğim. Bizim oyunu Hilmi Cem ağlattı. Hiçbirinizden ses çıkmıyor. Sen ne yapıyorsun?" diyerek Kırmızı takımın alanına doğru yürüdü. Hilmi Cem ve arkadaşları da 'Ne bağrıyorsuun?' diye kalkıp Yasin'in yanına gelince iki takım kafa kafaya geldi. Atakan,Dora onu tutuyor diye iterek uzaklaştırdı. İki takımda yaşanılan gerginlikler sonrası oyuna zor adapte oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU MAVİ TAKIM KAZANDI

Dokunulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 12-11'lik skorla dokunulmazlık sembolünün sahibi mavi takım oldu.

ELEME ADAYI

Survivor All Star'da Kırmızı takımın konseyinde 7 Mustafa Kemal, 7 Sercan Yıldırım ismi çıktı. Takım kaptanı Merve, ikinci eleme adayının Mustafa Kemal olmasına karar verdi.

Kaynak: milliyet